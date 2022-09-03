В Госдуме обнаружили европейскую организацию, пытающуюся повлиять на выборы в России

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила организацию "Европейская платформа за демократические выборы" (ЕРDE), которая пыталась рекомендовать россиянам изменить избирательное и антиэкстремистское законодательство.

"В пакет подготовленных за немецкие деньги рекомендаций входит требование аннулировать положения законодательства о борьбе с экстремизмом, отменить нормы об иностранных агентах, лишить Генеральную прокуратуру полномочий по блокировке деструктивной информации, пересмотреть порядок взаимодействия ЦИК РФ со средствами массовой информации", - сообщил председатель комиссии Василий Пискарев журналистам в субботу.

Он отметил, что рекомендации по избирательной реформе распространяется EPDE при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии. EPDE, по данным Пискарева, действует также при содействии ряда нежелательных в России зарубежных НПО: Черноморского фонда регионального сотрудничества (Румыния), Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), Открытой России (Великобритания).

"По сути, советчики из Германии предлагают отменить именно те нормы, которые защищают наших избирателей от внешнего давления, а органы власти - от проникновения в них сторонников экстремистской и террористической идеологии. Таким образом, идёт грубое вмешательство в наши внутренние дела, а избирателям навязывают аффилированных и выгодных Западу кандидатов, лишая их той самой "свободы выбора" за которую якобы ратуют зарубежные "доброжелатели", - говорит Пискарев.

Комиссией Госдумы за последние три года зафиксированы многочисленные попытки вмешаться в российские выборы со стороны указанной структуры, отмечает Пискарев.

Материалы о деятельности данной организации направлены комиссией в МИД России для рассмотрения в рамках компетенции, сообщил он.

Пискарев также отметил необходимость усилить профилактическую работу с российской молодежью на фоне попыток ее вербовки Украиной.

"Внимательность граждан может сыграть важную роль в предотвращении беды и оказать помощь сотрудникам спецслужб, принимающим меры по пресечению проявлений терроризма и экстремизма. Необходимо активизировать системную и адресную профилактическую работу, особенно с молодежью", - заявил он.

По данным Пискарева, в настоящее время участились "случаи вербовки украинскими спецслужбами молодых людей в различных регионах нашей страны и побуждения их к совершению терактов и иных противоправных действий".

Он также сообщил, что комитетом разрабатываются поправки, которые позволят пресекать "любые попытки финансировать противника в условиях специальной военной операции".

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата вошла в историю в связи с захватом террористами в 2004 году заложников в Беслане. В этот день россияне по всей стране отдают дань памяти жертвам терактов и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга.