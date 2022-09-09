В России в пятницу начнется трехдневное голосование на выборах различного уровня

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Выборы различного уровня, которые пройдут с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, стартуют в текущую пятницу; в них будут участвовать более 44 млн избирателей.

Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, предстоит проведение более 4,7 тысяч избирательных кампаний регионального и местного уровней. Пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Избирательным комиссиям субъектов России было предоставлено право определить формат голосования. Выборы губернаторов и депутатов заксобраний в 12 регионах РФ пройдут в течение трех дней (с 9 по 11 сентября); двухдневное голосование (с 10 по 11 сентября) пройдет в трех субъектах и еще в трех - однодневное (11 сентября). Выборы в столицах регионов в течение трех дней будут проходить в шести субъектах, в течение двух - только в Кировской области и в течение одного дня - в пяти регионах России.

В Москве, в частности, пройдут выборы муниципальных депутатов в 125 из 146 муниципальных образований; они пройдут в течение трех дней - с 9 по 11 сентября.

В рамках избирательной кампании будут задействованы 1655 территориальных избирательных комиссий (ТИК) и более 37 тысяч участковых избирательных комиссий (УИК).

Электронное голосование

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе пройдет по 165 избирательным кампаниям в семи регионах России. Электронное голосование пройдет в трех часовых поясах. В частности, онлайн-голосование будет проводиться на выборах высших должностных лиц субъектов РФ и совмещенных с ними выборах в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях; на дополнительных выборах депутата городской думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 7; на выборах депутатов Курского городского Собрания седьмого созыва; на выборах в органы местного самоуправления в Пскове.

Онлайн-голосование также будет проводиться на муниципальных выборах в Москве на столичной платформе.

По словам Памфиловой, 110 625 избирателей в семи регионах смогут принять участие в онлайн-голосовании на федеральной платформе. Глава Центризбиркома РФ отметила, что около 1,5% заявлений на онлайн-голосование было отклонено по причине отсутствия активного избирательного права у этих граждан.

Для наблюдения за онлайн-голосованием на федеральной платформе для общего доступа будет открыт специальный портал наблюдения - stat.vybory.gov.ru.

Регистрация кандидатов и конкуренция

На выборы различного уровня в общей сложности были зарегистрированы более 69 тысяч кандидатов, из них около 57 тысяч представляют политические партии, 172 - общественные организации и более 12 тысяч - самовыдвиженцы.

По словам председателя ЦИК РФ, отказы в регистрации получили менее 3% от общего числа выдвинутых кандидатов. При этом, если учитывать только представителей политических партий, то доля отказов - около 1%; у самовыдвиженцев - 9%. Глава Центризбиркома сообщила, что в рамках выборов глав субъектов отказано всего четырем кандидатам; таким образом, процент отказа кандидатам - менее 5%.

Конкуренция в рамках выборов высших должностных лиц субъектов составила в среднем пять кандидатов на место; на выборах депутатов законодательных органов по единым и одномандатным округам - девять человек на место.

Наблюдение за выборами

По словам главы Центризбиркома, в 51 субъекте РФ средствами видеонаблюдения будет оснащено 933 ТИК и 23709 УИК. Всего видеонаблюдением будет охвачено почти 25 тысяч объектов, что составит около 30 млн потенциальных избирателей из 44 млн человек.

Как сообщил заместитель председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов, для удаленного наблюдения за онлайн-голосованием зарегистрировано 108 наблюдателей. Также будут работать четверо экспертов в ситуационном центре Общественной палаты РФ. Для удаленного наблюдения за электронным голосованием выдвинуты кандидатуры от Общественных палат всех участвующих регионов - от одного до трех человек от каждой палаты. При этом все парламентские партии участвуют в наблюдении, также две непарламентский партии выдвинули наблюдателей. Кроме того, поступили заявки на наблюдение за онлайн-голосованием от пяти самовыдвиженцев.