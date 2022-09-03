Свыше 16 тыс. жителей Донбасса приняла Ростовская область за сутки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса за последние сутки прибыли более шестнадцати тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ в субботу.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 16 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Сутками ранее в Ростовскую области прибыли более 15,5 тыс. человек.