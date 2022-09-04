Свыше 120 тыс. жителей Донбасса приняла Ростовская область с начала недели

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса за последние сутки прибыли более семнадцати тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ в воскресенье.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник и четверг в Ростовскую область прибыли по 17,5 тыс. человек, во вторник - 18 тыс. человек, а в среду - 18,5 тыс. человек, в пятницу и субботу в регион прибыли 15,5 тыс. и 16 тыс. жителей Донбасса соответственно. Таким образом, общее число прибывших на этой неделе составляет более 120 тыс. человек.