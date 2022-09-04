Российские войска провели маневры на Сахалине в рамках учений "Восток-2022"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" российские войска уничтожили высадившийся на Сахалине десант условного противника, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

"На полигоне Успеновский в рамках учения "Восток-2022" состоялся розыгрыш практических действий подразделений армейского корпуса Восточного военного округа по обороне заданного района и уничтожению высадившегося на остров десанта условного противника", - сказали в ведомстве.

По замыслу эпизода, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался скрыто высадить тактический десант на остров Сахалин. Подразделения ПВО армейского корпуса ВВО обнаружили цели, обозначающие дроны противника, и уничтожили их из ПЗРК "Игла" и зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска".

Затем инженеры ВВО вынудили условного противника развернуться в боевые порядки на невыгодном рубеже и выполнили дистанционное минирование на основном узле дорог. В то же время мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны бронированной, автомобильной и специальной техники противника.

"Чтобы не допустить прорыв противника во фланги и для непрерывного огневого воздействия по выявленным целям танкистами ВВО была применена тактика "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар по легкобронированной технике и живой силе условного противника", - уточнили в военном ведомстве.

В конце эпизода отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие. Личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники. Всего в эпизоде было задействовано более 600 человек личного состава и свыше 90 единиц военной техники.

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО и в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В них задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.