Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Российские войска провели маневры на Сахалине в рамках учений "Восток-2022"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" российские войска уничтожили высадившийся на Сахалине десант условного противника, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

"На полигоне Успеновский в рамках учения "Восток-2022" состоялся розыгрыш практических действий подразделений армейского корпуса Восточного военного округа по обороне заданного района и уничтожению высадившегося на остров десанта условного противника", - сказали в ведомстве.

По замыслу эпизода, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался скрыто высадить тактический десант на остров Сахалин. Подразделения ПВО армейского корпуса ВВО обнаружили цели, обозначающие дроны противника, и уничтожили их из ПЗРК "Игла" и зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска".

Затем инженеры ВВО вынудили условного противника развернуться в боевые порядки на невыгодном рубеже и выполнили дистанционное минирование на основном узле дорог. В то же время мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны бронированной, автомобильной и специальной техники противника.

"Чтобы не допустить прорыв противника во фланги и для непрерывного огневого воздействия по выявленным целям танкистами ВВО была применена тактика "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар по легкобронированной технике и живой силе условного противника", - уточнили в военном ведомстве.

В конце эпизода отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие. Личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники. Всего в эпизоде было задействовано более 600 человек личного состава и свыше 90 единиц военной техники.

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО и в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В них задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Сахалин Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шесть туристов погибло при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке

Запуск к Луне миссии "Артемида-1" снова перенесли из-за технических проблем

Запуск к Луне миссии "Артемида-1" снова перенесли из-за технических проблем

Что произошло за день: суббота, 3 сентября

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 51 699 человек

Ранившим двоих полицейских в Ижевске оказался 25-летний местный житель

Комиссия Думы обнаружила европейскую организацию, пытающуюся повлиять на выборы в России

Минюст РФ признал иноагентом Андрея Макаревича

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });