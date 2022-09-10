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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Военные Белоруссии вернулись в пункт постоянной дислокации после учения "Восток-2022"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Белорусские военные вернулись в пункт постоянной дислокации после участия в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в субботу.

Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября с отработкой оборонительных и наступательных действий на полигонах Восточного военного округа РФ, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывали воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров. В их числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

Всего в учениях было задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Белоруссия Восток-2022
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