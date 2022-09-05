Путин отметил, что в ходе СВО на Украине местные жители сражаются лучше военных

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед вылетом на Камчатку получил очередной доклад от Минобороны о ситуации в зоне специальной военной операции и отметил, что местные жители сражаются лучше профессиональных военных.

"Я сюда прилетел как раз после очередного доклада Минобороны о том, что происходит", - сказал он на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".

"Сформированы два корпуса из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно", - также отметил Путин.