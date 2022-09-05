Для вмешивающихся в выборы РФ иноагентов предлагается установить штрафы до 1 млн руб.

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства одобрила законопроект о штрафе для иноагентов за действия, способствующие либо препятствующие выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определенного результата на выборах и референдуме, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, размер штрафа предлагается установить в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для физических лиц, до 500 тысяч рублей - для должностных лиц, и до одного миллиона рублей для юридических лиц.

Пискарев отметил, что изменения предлагается внести в ст. 19.34 КоАП, концепция проекта закона была поддержана в понедельник на заседании комиссии.

Он констатировал, что "ответственность за такие правонарушения в настоящее время в законодательстве не закреплена".