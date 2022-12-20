Госдума приняла закон об уточнении ответственности для иноагентов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон об уточнении в Кодексе об административных правонарушениях норм об ответственности иностранных агентов.

Согласно закону, производство материалов и их распространение иностранным агентом, в том числе через СМИ или интернет, а также материалов, направляемых иностранным агентом в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы или организации без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы последуют за нарушение иностранным агентом порядка и сроков размещения в интернете или предоставления СМИ для опубликования отчета о своей деятельности, а также за неисполнение или несвоевременное исполнение иностранным агентом обязанности по учреждению российского юридического лица или нарушение порядка уведомления об этом уполномоченного органа.

Такое же наказание предусмотрено за несоблюдение ограничений, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Кроме того, указывается, что производство материалов и их распространение учредителем, членом, участником, руководителем общественного объединения, действующего без образования юридического лица, руководителем юридического лица-иноагента, или лицом, входящим в состав органа такого лица, распространяемых, в том числе через СМИ или Интернет, без соответствующего указания повлекут наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Нарушения, предусмотренные выше, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, - влекут наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.