Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

РФ ввела персональные санкции против актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

В общей сложности российский санкционный список пополнился 25 американцами

РФ ввела персональные санкции против актеров Шона Пенна и Бена Стиллера
Актер Шон Пенн
Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США, в список вошли представители американского Конгресса, высокопоставленные чиновники, а также представители деловых и экспертных кругов и деятели культуры, сообщили в понедельник в МИД России; в числе попавших в санкционный список - актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж.Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в РФ на постоянной основе", - говорится в сообщении.

В частности, в российский стоп-лист внесены министр торговли Джина Раймондо и трое ее заместителей. Кроме того, в списке - американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. В общей сложности список граждан США, находящихся под персональными санкциями РФ, в настоящий момент насчитывает 1073 человека.

В МИД РФ подчеркнули, что "враждебные действия американских властей" и далее будут получать решительный отпор.

МИД РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Для вмешивающихся в выборы РФ иноагентов предлагается установить штрафы до 1 млн руб.

Для вмешивающихся в выборы РФ иноагентов предлагается установить штрафы до 1 млн руб.

Минобороны РФ заявило о перехвате украинского беспилотника возле ЗАЭС

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 41 тыс. человек

Суд в Москве аннулировал регистрацию "Новой газеты" как СМИ

Суд в Москве аннулировал регистрацию "Новой газеты" как СМИ

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Путин сообщил о росте мировой популяции тигров на 40% за 12 лет

Пандемия коронавируса

Попова не увидела необходимости вводить ограничения из-за COVID-19 в России

До восьми увеличилось число туристов, погибших на камчатском вулкане

Что произошло за день: воскресенье, 4 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });