РФ ввела персональные санкции против актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

В общей сложности российский санкционный список пополнился 25 американцами

Актер Шон Пенн Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США, в список вошли представители американского Конгресса, высокопоставленные чиновники, а также представители деловых и экспертных кругов и деятели культуры, сообщили в понедельник в МИД России; в числе попавших в санкционный список - актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж.Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в РФ на постоянной основе", - говорится в сообщении.

В частности, в российский стоп-лист внесены министр торговли Джина Раймондо и трое ее заместителей. Кроме того, в списке - американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. В общей сложности список граждан США, находящихся под персональными санкциями РФ, в настоящий момент насчитывает 1073 человека.

В МИД РФ подчеркнули, что "враждебные действия американских властей" и далее будут получать решительный отпор.