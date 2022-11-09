Импортозамещение учли в проектах "Культура" и "Культурная среда"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министерство культуры в условиях санкционного давления прорабатывает с поставщиками возможности импортозамещения оборудования и материалов, такие изменения внесены в паспорта нацпроекта "Культура" и федерального проекта "Культурная среда", сообщила в Госдуме руководитель министерства Ольга Любимова.

"В этом году нацпроект перестраивается под текущие реалии. Из-за обострившегося санкционного давления мы активно прорабатываем с поставщиками и подрядчиками возможности импортозамещения оборудования и материалов. На данный момент соответствующие изменения утверждены и применены в паспортах федерального проекта "Культурная среда" и национального проекта "Культура"", - сказала Любимова, выступая в рамках правительственного часа на пленарном заседании Госдумы.

Она также отметила, что выработанный по итогам прошедших лет ведомством механизм взаимодействия с регионами показал свою эффективность, уровень достижения нацпроекта "Культура" составляет 99,93%.