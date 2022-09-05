Число жертв восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке увеличилось до девяти

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и гида-инструктора турфирмы "Экстрим Тайм", организовавшей тур на Ключевской вулкан, где погибли девять туристов, сообщает в понедельник Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

"Дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек)", - говорится в сообщении.

ООО "Экстрим Тайм" находится в Новосибирске, но делом его сотрудников занимаются камчатские следователи. В туристическом агентстве прошел обыск, изъята документация.

После гибели девяти человек СК также расследует дело по ч.3 ст.238 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Трагедия на Ключевском вулкане

С 30 августа группа из 12 человек, прибывших из нескольких регионов России в составе 10 туристов и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевской вулкан. В субботу 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в домике вулканологов на этой высоте.

3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты пять человек погибли. К выжившим поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение нескольких дней умерли еще трое человек из группы выше. В понедельник один из гидов спустился к туристам на высоту 3300 м. Наверху оставался второй гид - девятый человек из группы, совершавшей восхождение к вершине Ключевского. Но, по данным СК, умер и он.

На помощь выжившим идут две группы спасателей, на высоту 3300 м они рассчитывают добраться к полудню вторника. Три человека, находящиеся в домике вулканологов в понедельник выходили на связь. В домике есть продовольствие, газ.

Поисково-спасательную операцию осложняют несколько факторов. На Ключевском вулкане - непогода: сила ветра на высотах достигает 15 м/с, идет снег. Кроме того, на склонах вулкана ветер поднимает пепловые облака, идут камнепады, а на пути спасателей - ледовые поля, передвигаться по которым возможно только в "кошках" и используя ледорубы.

Между тем, по прогнозу синоптиков, во вторник к берегам полуострова со стороны Охотского моря подойдет циклон, который испортит погоду в нескольких районах, в том числе и в Усть-Камчатском, где находится Ключевской вулкан. Синоптики прогнозируют дождь, на высотах - мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - 4800 метров. Это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни.