До восьми увеличилось число туристов, погибших на камчатском вулкане Ключевской

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - При восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке погибли восемь туристов, сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Ранее сообщалось о шести погибших

"Еще двое погибли", - сказал Василевский.

Краевой зампред пояснил, что о гибели еще двух человек сообщил гид, находящийся на вулкане. Он выходит на связь по спутниковому телефону.