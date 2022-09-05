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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

АЧС назвали угрозой амурскому тигру, сравнимой с угрозой браконьерства

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Африканская чума свиней (АЧС) и изменение климата наряду с браконьерством являются основными угрозами популяции амурского тигра, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

"Я бы выделил сейчас новую угрозу – бактериологическую угрозу. Это все, что связано с вирусами, прежде всего, Африканская чума свиней, которая наносит непоправимый удар по популяции кабана. А кабан является главной кормовой составляющей для амурского тигра", - сказал Чуйченко в понедельник "Интерфаксу".

По его словам, остается угроза ареалу обитания тигра и в связи с этим необходимо "плотно заниматься лесовосстановлением".

"И, наверное, надо внимательно смотреть за изменением климата, потому что любое изменение климата, оказывает влияние на среду обитания, в том числе, амурского тигра", - сказал Чуйченко.

Он отметил, что правоохранительным органам удалось победить бытовое браконьерство, "но браконьерство, имеющее окраску организованной преступной деятельности, продолжает существовать".

"Это браконьерство уже совершенно иного свойства, оно, я считаю, более опасно, потому что там задействован и международный элемент, там распределение ролей и с этим, естественно, тяжело бороться", - сказал министр.

Константин Чуйченко
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