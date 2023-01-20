Число очагов африканской чумы свиней в России в 2022 году снизилось вдвое

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Число очагов африканской чумы свиней (АЧС) в РФ в 2022 году снизилось в два раза, до 141, в том числе 68 - в популяции домашних свиней, сообщается в комментарии советника руководителя Россельхознадзора Никиты Лебедева, который распространила служба.

По его словам, обстановка с АЧС остается неблагополучной, но в то же время контролируемой, потери в количестве животных во много раз ниже, чем в других странах мира. "И этому есть объяснение. Главной проблемой 2021 года стала теневая реализация больших объемов "серой" свинины и пищевых отходов через торговые интернет-площадки, социальные сети и мессенджеры, - говорится в комментарии. - Как показали результаты расследований вспышек, основное их число было связано с использованием в корм животным пищевых отходов, закупленных в различных социальных учреждениях (школы, столовые, больницы и кафе) или же на интернет-площадках".

В 2022 году ситуация улучшилась. К тому же с 1 марта 2023 года вступает в силу законодательный запрет на скармливание свиньям пищевых отходов. "Кроме того, силами территориальных управлений Россельхознадзора и правоохранительных органов был проведен комплекс мероприятий, направленный на пресечение деятельности частных и юридических лиц, занимающихся незаконной реализацией, а также легализацией мясопродукции и пищевых отходов", - сообщает Лебедев, отмечая, что основную роль в этом играют ведомственная информационная система "Ветис" и территориальные мониторинговые группы, следящие за социальными сетями и торговыми интернет-площадками.

Тем не менее он подчеркивает, что, несмотря на определенные успехи, снижать бдительность нельзя, "поскольку широкое распространение АЧС в популяции диких кабанов, их постепенная адаптация к вирусу, применение неэффективных и опасных вакцин, а также недобросовестные предприниматели создают дополнительные риски для контроля и профилактики болезни".

Характеризуя ситуацию с АЧС в мире, Лебедев сообщает, что она остается напряженной и имеет потенциал к дальнейшему ухудшению за счет экспансии вируса в благополучные страны и ранее оздоровленные территории. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), с момента заноса возбудителя АЧС в Грузию (с 2007 года) вспышки инфекции нотифицированы в 42 странах, за исключением ряда стран африканского континента, где инфекция носит энзоотический характер.

В 2022 году в странах Балтии, Болгарии, Германии, Италии (исключая Сардинию), Молдавии, Северной Македонии, Польше, Румынии, Сербии, Словакии, Украине и Венгрии выявлено 7,7 тыс. вспышек АЧС, из них 533 среди домашнего поголовья и 7,2 тыс. - среди диких кабанов. Так, в Италии в 2022 году нотифицировано 255 очагов в популяции диких кабанов и 1 - среди домашних свиней. "Несмотря на принимаемые меры, на территории ряда европейских стран в 2022 году вспышки инфекции регистрировали в популяциях домашних свиней и диких кабанов, в том числе на достаточно больших расстояниях (200-700 км) друг от друга. В данном случае человек и его хозяйственная деятельность, перемещение свиноводческой продукции, инфицированной вирусом АЧС, становятся главными факторами распространения заболевания на дальние расстояния, - говорится в комментарии. - Сильное влияние на распространение вируса оказывает туризм, трудовая миграция и вынужденное переселение людей, в том числе беженцев из неблагополучных по АЧС территорий, включая Украину. Известно, что на Украине АЧС присутствует с 2013 года, и в последние несколько лет болезнь совсем вышла из-под контроля".

По мнению автора комментария, эти и другие многочисленные факты подтверждают сложность и многофакторность эпизоотического процесса АЧС, вовлечение в него как диких, так и домашних свиней, трансграничный потенциал инфекции вне зависимости от применяемых (зачастую только декларируемых) мер профилактики и борьбы с вирусом.