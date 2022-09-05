Глава Минюста выступает за либерализацию экономических статей УК

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что нужно продолжать двигаться по пути либерализации в части экономических статей Уголовного кодекса РФ, в том числе и в вопросах заключения под стражу по предпринимательским делам.

"Мое мнение - надо двигаться в этом направлении", - сказал Чуйченко в понедельник "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Так он ответил на вопрос, планируется ли предпринимать шаги по дальнейшей либерализации законодательства в части экономических статей и заключения под стражу по экономическим статьям.