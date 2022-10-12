Председатель ОНК Москвы выступил за амнистию для осужденных по "экономическим" статьям

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков считает необходимым провести амнистию предпринимателей, находящихся под следствием и осужденных по уголовным статьям.

"Необходимо амнистировать предпринимателей по ряду статей Уголовного кодекса: тех, кто отбывает наказание по приговору суда, тех, кто находится под следствием и в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, тех, кто скрывается от уголовного преследования за рубежом. В том числе необходима амнистия капиталов, снятие арестов с активов данных субъектов", - сказал Волков журналистам в среду.

По его мнению, амнистированных предпринимателей "необходимо мотивировать на поднятие российской экономики, дать возможность работать их активам в целях выполнения задач государства".

Волков также выразил мнение, что при проверках бизнеса налоговыми органами в досудебном порядке "фактически отсутствует презумпция невиновности".

"Это в корне неверно. Необходим прозрачный механизм налогообложения, в понимании сути которого не требуется армия юристов и бухгалтеров, руководитель предприятия самостоятельно должен иметь возможность разобраться в прозрачном и простом механизме начисления налога", - заявил правозащитник.

По мнению Волкова, "на силовые структуры не должны ложится функции контроля бизнеса".

Он также считает, что российские предприятия необходимо консолидировать вокруг задач военно-промышленного комплекса.

"Предприниматели готовы к дополнительной нагрузке в виде налога на развитие ВПК и армии, большинство из них сегодня и так помогают нашим вооруженным силам в закупке необходимой для фронта амуниции, лекарственных препаратов, средств первой необходимости. Необходимо внедрить системность в эту работу, тем самым мы сможем значительно увеличить вклад этих предприятий в общее дело", - сказал он.

Волков также считает, что на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей "категорически нельзя применять действующую систему контроля и надзора за бизнесом, это уничтожит в зародыше экономическое развитие данных субъектов".