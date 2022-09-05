Магаданские власти предложили включить золотодобычу в список пострадавших от санкций отраслей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Магаданской области инициировало включение золотодобывающей отрасли в перечень отраслей, пострадавших от санкций. Об этом сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Кречетов.

"Это позволит предоставлять кредиты по субсидированной ставке, субсидировать часть логистических затрат при переориентации на других поставщиков импортных запчастей и расходных материалов, компенсировать убытки предприятий, возникающих из-за внутреннего курса доллара к рублю и дисконта при покупке посредниками для реализации на внешнем рынке", - заявил и.о. министра в ходе выездного совещания комитета Совета Федерации по экономической политике на тему "Социально-экономическое развитие Магаданской области", которое прошло 4 сентября в Магадане.

Материалы совещания опубликованы на сайте регионального Заксобрания.

По словам Кречетова, Минпромторг РФ уведомил областные власти, что предложения уже поддержаны Минфином, Минэкономразвития и Минвостокразвития. Ожидается, что в ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект постановления правительства РФ, который будет направлен на согласование в заинтересованные органы.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, в свою очередь, отметил, что для сохранения малых и средних предприятий требуется особая помощь государства и добавил, что субсидирование зарплат было самой востребованной мерой поддержки во время пандемии и, возможно, этот опыт стоит распространить сейчас на золотодобытчиков. "Ключевой вопрос для нас, законодателей, - чтобы эта отрасль, основной налогоплательщик, осталась и работала", - сказал сенатор.

Как отметил первый заместитель председателя Магаданской областной думы, председатель региональной Ассоциации недропользователей Александр Басанский, оперативные меры необходимы для нивелирования влияния санкций на поставки золота из Российской Федерации. В настоящее время золотодобывающие компании не только столкнулись с ростом себестоимости добычи, но и стали испытывать определенные трудности в процессе реализации драгметалла. В зону особого риска, по данным парламентария, попали малые и средние компании с уровнем годовой добычи до 100 кг, которых только в Магаданской области фактически работает 147. Для них получение генеральной лицензии на экспорт и заключение договоров с зарубежными покупателями с учетом санкционных сложностей стало либо невозможным, либо потребовало длительного времени.

"Следствием может стать не только сокращение рабочих мест, уменьшение доходной части бюджета, но и криминализация золотодобычи", - полагает Басанский.

Депутат озвучил ряд инициатив, в частности, предложил возобновить закупки золота в Госфонд России по рыночной учетной (мировой) цене ЦБ РФ с отменой дисконта.

"России нужно формировать свой золотой резерв. При ежегодной добыче 360 тонн золота в запасах нашей страны всего 2,3 тыс. тонн. Сегодня законом президенту РФ предоставлено исключительное право распоряжаться золотыми резервами России. Это совершенно верное решение. Но нужно, чтобы было, чем распоряжаться", - отметил Басанский.

Кроме того, предлагается разрешить предприятиям-недропользователям реализацию физическим лицам слитков, произведенных на аффинажных заводах из добытого ими золота, без начисления налога на добавленную стоимость (НДС). Это предложение сформировано по аналогии с положениями Налогового кодекса РФ, согласно которым с 1 марта 2022 года от обложения НДС освобождены операции по продаже банками драгметаллов в слитках физическим лицам независимо от помещения этих слитков в хранилища банков.

В качестве еще одной меры предлагается разрешить недропользователям реализацию слитков физическим лицам без регистрации договора купли-продажи в Гохране России или при условии регистрации договора в уведомительном порядке. Сейчас регистрация соответствующего договора занимает длительное время и ставит недропользователей в заведомо неконкурентное положение относительно банков. При этом прозрачность товарооборота слитков на всех его этапах, а также своевременность и полноту налогообложения доходов от сделки обеспечит Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

"Сейчас фактически золото свободно не купить даже в банках. Все делается долго и по заявкам. (. . .) Действующее законодательство, считаю, нужно пересмотреть, сделать более современным", - полагает Басанский.