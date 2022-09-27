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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Старатели попросили о выкупе золота государством по цене не ниже 4300 рублей за грамм

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Союз старателей России попросил гарантировать выкуп государством всего добываемого в стране золота по цене, определяемой правительством, но не ниже 4,3 тысячи рублей за грамм.

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Для сравнения, текущая учетная цена Банка России, привязанная к бенчмарку Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA), то есть к рынку, составляет менее 3,1 тысячи рублей. По факту при закупках золота Центробанком применяется также дисконт, коммерческие банки переносят его на недропользователей.

"При определении цены золота в России нельзя использовать, на наш взгляд, лондонский фиксинг, необходимо устанавливать цены на золото правительством Российской Федерации в рублях", - заявил председатель Союза старателей России Виктор Таракановский на конгрессе "Золото России и СНГ".

Экспорт золота из России с марта затруднен в связи с введением санкций против банков - крупных игроков рынка драгметаллов. В этих условиях недропользователи начали искать прямой выход на зарубежные рынки. Но, отметил Таракановский, на экспорт отправлять золото могут только крупные компании, их не более 25-30 штук. К тому же иностранные покупатели также применяют дисконт цены до 10% на золото из России, ЦБ в свое время объявил дисконт 15%, напомнил Таракановский.

"Гохран (государство) может купить в год 8 тонн партиями не менее 200 кг без предоплаты. "Московская биржа" закупает мизерное количество золота. Частные лица, о которых говорили, что они сейчас все скупят, как был уверен Моисеев (замминистра финансов Алексей Моисеев - ИФ), вместе с ювелирами - не более 40 тонн в год. Промышленность - не более тонны", - описал структуру потребления золота на внутреннем рынке Таракановский.

"Мы считаем, что добытое золото до 300 тонн должно покупать государство в лице Гохрана для Государственного фонда драгметаллов в приоритетном порядке по цене, установленной правительством Российской Федерации, по цене не ниже 4300 рублей, - заявил Таракановский. - Это золото должно идти в мобилизационный резерв, в Государственный фонд развития, это золото должно идти в Фонд национального благосостояния, который забит долларами, в Фонд развития промышленности, то есть достаточно мест, где государство может хранить золото, которое добывает".

ЦБ и Минфин не поддержали идею выкупа государством всего объема произведенного золота, рассказал глава Союза старателей.

"Вот у меня ответ заместителя председателя Центрального банка (Алексея - ИФ) Заботкина, где сказано: гарантированные закупки всего доступного на внутреннем рынке объема золота Банком России считаем нецелесообразным. Такая же позиция Минфина России. Я разговаривал с заместителем министра финансов Моисеевым, который отвечает за золото, он тоже сказал: "Отправляйте золото на экспорт", - рассказал Таракановский. - Нас поддержал Союз горнопромышленников в части 300 тонн, но они говорят, мы не знаем, откуда вы такую цену взяли - 4 300 рублей".

Первый замминистра природных ресурсов Хабаровского края Андрей Ковальчук, выступая на конгрессе, отметил, что, по подсчетам ведомства и банков, безубыточная работа большей части россыпных предприятий возможна при цене 3,4 тысячи рублей за грамм.

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Таракановский привел пример хабаровской артели "Восток" с добычей около 1,1 тонны золота. В прошлом году средняя цена реализации у нее составляла 4 307 рублей за грамм, в 2022 году - 3,2 тысячи рублей (хотя пока золото не реализовано, находится на аффинажном заводе).

В текущей ситуации под угрозой исчезновения 420 небольших золотодобывающих предприятий, отметил Таракановский: "Дальнейшее такое "поощрение" золотодобывающей промышленности приведет к падению добычи золота в России на 100-150 тонн - это как раз то, что добывают небольшие предприятия".

Союз старателей России Банк России LBMA Виктор Таракановский Гохран Мосбиржа Алексей Моисеев
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