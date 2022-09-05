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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии добровольцев СВО

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции.

Выяснилось, что по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО.

"Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто", - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.

Хроника 24 февраля – 05 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
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