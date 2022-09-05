Мишустин распорядился создать два бронетанковых завода при Минобороны РФ
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - При министерстве обороны РФ будут созданы два новых бронетанковых завода.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Текст документа, датированного 2 сентября, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Основной целью деятельности учреждений определено "осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны".