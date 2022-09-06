Что случилось этой ночью: вторник, 6 сентября

Заявление "Газпрома" о дефекте турбин Siemens, распоряжение Мишустина о создании бронетанковых заводов, прекращение действия соглашения об облегченном посещении Курил

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Газпром" заявил о системном дефекте турбин Siemens, который грозит пожарами и взрывами. Компания сообщила, что Ростехнадзор выдал ей предостережение после обнаружения утечки масла на газоперекачивающем агрегате №24. Ранее при проведении регламентных работ этот дефект не был выявлен, что подтверждается актом, подписанным представителями Siemens.

- Мишустин распорядился создать два бронетанковых завода при Минобороны РФ. Основной целью деятельности учреждений определено "осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны".

- РФ прекращает действие соглашения об облегченном посещении японцами Курил. Ранее японские граждане имели возможность по упрощенной системе приезжать на Курилы с целью посещения могил своих предков и бывших мест проживания.

- Двое туристов из России утонули в Абхазии. "Это житель Тюменской области (...) и москвич", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы МЧС республики Роман Лабия.

- Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС. Станции отключат от сети, но оставят работать в "режиме ожидания". Их можно будет подключить в случае кризисной ситуации, чтобы избежать перебоев с поставками электричества ближайшей зимой.