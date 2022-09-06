Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Что случилось этой ночью: вторник, 6 сентября

Заявление "Газпрома" о дефекте турбин Siemens, распоряжение Мишустина о создании бронетанковых заводов, прекращение действия соглашения об облегченном посещении Курил

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Газпром" заявил о системном дефекте турбин Siemens, который грозит пожарами и взрывами. Компания сообщила, что Ростехнадзор выдал ей предостережение после обнаружения утечки масла на газоперекачивающем агрегате №24. Ранее при проведении регламентных работ этот дефект не был выявлен, что подтверждается актом, подписанным представителями Siemens.

- Мишустин распорядился создать два бронетанковых завода при Минобороны РФ. Основной целью деятельности учреждений определено "осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны".

- РФ прекращает действие соглашения об облегченном посещении японцами Курил. Ранее японские граждане имели возможность по упрощенной системе приезжать на Курилы с целью посещения могил своих предков и бывших мест проживания.

- Двое туристов из России утонули в Абхазии. "Это житель Тюменской области (...) и москвич", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы МЧС республики Роман Лабия.

- Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС. Станции отключат от сети, но оставят работать в "режиме ожидания". Их можно будет подключить в случае кризисной ситуации, чтобы избежать перебоев с поставками электричества ближайшей зимой.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чиновники британского кабинета начали подавать в отставку после избрания Трасс премьером

Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Генсек ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле

Генсек ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле

Двое туристов из России утонули в Абхазии

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ в Кабуле

РФ прекращает действие соглашения об облегченном посещении японцами Курил

РФ прекращает действие соглашения об облегченном посещении японцами Курил

Что произошло за день: понедельник, 5 сентября

Прием граждан в консульском отделе посольства РФ в Афганистане приостановлен

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });