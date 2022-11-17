Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Число базовых станций 5G в Китае достигло 2,2 млн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Китае с начала 2022 года было построено 795 тыс. базовых станций 5G, сообщило министерство промышленности и информатизации страны, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Министерство промышленности и информатизации.

В результате их общее количество достигло 2,22 млн.

Совокупная выручка китайских телекоммуникационных компаний в январе-сентябре составила около 1,2 трлн юаней ($167,37 млрд), что на 8,2% больше показателя за аналогичный период 2021 года.

Среди трех крупнейших операторов число 5G-пользователей у China Mobile выросло в сентябре на 18 млн и составляло на конец месяца 556,8 млн, у China Telecom - на 7,44 млн (251 млн), у China Unicom - на 6 млн (200,83 млн).

Китай 5G China Mobile China Telecom China Unicom
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов провайдера "Дом.ру"

Минцифры закрыло онлайн-сервис для заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Курс биткойна упал до минимума за 2 года на новости о банкротстве FTX

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Минцифры обсуждает с провайдерами льготы для переезда сайтов СМИ в публичные "облака"

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября

Криптовалютная биржа Binance решила купить конкурента FTX

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });