Число базовых станций 5G в Китае достигло 2,2 млн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Китае с начала 2022 года было построено 795 тыс. базовых станций 5G, сообщило министерство промышленности и информатизации страны, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Министерство промышленности и информатизации.

В результате их общее количество достигло 2,22 млн.

Совокупная выручка китайских телекоммуникационных компаний в январе-сентябре составила около 1,2 трлн юаней ($167,37 млрд), что на 8,2% больше показателя за аналогичный период 2021 года.

Среди трех крупнейших операторов число 5G-пользователей у China Mobile выросло в сентябре на 18 млн и составляло на конец месяца 556,8 млн, у China Telecom - на 7,44 млн (251 млн), у China Unicom - на 6 млн (200,83 млн).