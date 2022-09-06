Правительство РФ проработает создание межгосударственных туристических организаций

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В связи с выходом России из Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) президент РФ Владимир Путин попросил правительство проработать создание межгосударственных туристических организаций.

"Вы знаете, что наша страна вышла из Всемирной туристической организации. Это был обоснованный шаг. В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики. И понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами. В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций", - сказал он на заседании президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма в РФ".

"Партнеров достаточно, и у многих из них есть желание работать с Россией", - подчеркнул Путин.

В июне в Госдуме предложили создать международную организацию по туризму, которая стала бы аналогом UNWTO. Как заявил глава профильного комитета Сангаджи Тарбаев, такое объединение может быть создана в рамках ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС, и в его рамках можно было бы выстраивать отношения в туризме с теми странами, кто готов работать с Россией.

Россия объявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации ООН 27 апреля 2022 года. 10 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из UNWTO.