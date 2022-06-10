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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Россия выходит из Всемирной туристской организации

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации.

"В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", - говорится в тексте распоряжения, размещенного на официальном портале правовой информации.

Михаил Мишустин РФ Всемирная туристская организация
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