Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Глава комиссии Госсовета по туризму предложил дать регионам право вводить курортный сбор

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава комиссии Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко считает необходимым на уровне федерального законодательства закрепить за регионами право вводить курортный сбор.

"В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора - от 10 до 50 рублей, но не более 1,5% от стоимости поездки. Эффект очевидный. Например, небольшой курортный город Белокуриха в Алтайском крае за счет такого сбора собрал 30% доходов муниципалитета", - сказал Кожемяко во вторник на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России, которое проводит во Владивостоке президент РФ Владимир Путин.

Он попросил главу государства дать поручение и внести в Госдуму проект федерального закона о предоставлении субъектам РФ права введения гостевого сбора.

Приморский край Олег Кожемяко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СБ РФ заявили о прекращении сотрудничества со стороны США в противодействии терроризму

В СБ РФ заявили о прекращении сотрудничества со стороны США в противодействии терроризму

Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9 и 9,5 годам за убийство младенца

Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9 и 9,5 годам за убийство младенца

Россельхозбанк выяснил, что к концу года РФ обеспечит себя собственными устрицами

Россельхозбанк выяснил, что к концу года РФ обеспечит себя собственными устрицами

Минздрав оценил в 1,2 млн число россиян с алкогольной зависимостью

Минздрав оценил в 1,2 млн число россиян с алкогольной зависимостью
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек

Суд лишил регистрации журнал "Новая рассказ-газета"

Песков не сомневается, что Путин побывает в Донбассе

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года
Дело журналиста Ивана Сафронова

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });