Глава комиссии Госсовета по туризму предложил дать регионам право вводить курортный сбор

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава комиссии Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко считает необходимым на уровне федерального законодательства закрепить за регионами право вводить курортный сбор.

"В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора - от 10 до 50 рублей, но не более 1,5% от стоимости поездки. Эффект очевидный. Например, небольшой курортный город Белокуриха в Алтайском крае за счет такого сбора собрал 30% доходов муниципалитета", - сказал Кожемяко во вторник на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России, которое проводит во Владивостоке президент РФ Владимир Путин.

Он попросил главу государства дать поручение и внести в Госдуму проект федерального закона о предоставлении субъектам РФ права введения гостевого сбора.