Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Парламент Крыма отменил закон о курортном сборе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Государственного совета Крыма на заседании в пятницу поддержали в двух чтениях законопроект о признании утратившим силу республиканского закона по введению курортного сбора, сообщила пресс-служба крымского парламента.

"Учитывая поступившие заявки об исключении из территории эксперимента по развитию курортной инфраструктуры указанных территорий, в связи со складывающейся социально-экономической ситуацией, в том числе обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, взимание курортного сбора на территории Республики Крым является нецелесообразным", - процитировали в пресс-службе председателя Госсовета Владимира Константинова.

В РоссииВласти Крыма допустили выход из эксперимента по курортному сборуЧитать подробнее

Президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах: Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Изначально планировалось, что курортный сбор будет введен в Крыму с 1 мая 2019 года. В эксперименте должны были участвовать четыре муниципалитета: Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. Сбор был утвержден в размере 10 рублей в сутки.

Однако весной 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион не готов к введению курортного сбора. После этого парламент республики внес соответствующие изменения в региональный закон "О введении курортного сбора" - начало взимания платы было перенесено сначала на 1 мая 2021 года, а потом еще на более поздний срок.

Крым

Новости по теме

Новости

Лавров объяснил, что спецоперация позволит украинцам самим определить свое будущее

Блогера Дудя могут проверить на "иноагентство" после его поста об Украине

Блогера Дудя могут проверить на "иноагентство" после его поста об Украине

Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании

Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании

В ГД внесен законопроект об ограничении наценки на социально важные товары

Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 14 937 пациентов с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 14 937 пациентов с коронавирусом
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Военные РФ сообщили, что взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Число беженцев из Донбасса в РФ превысило 120 тыс. человек

Обрушение породы произошло на шахте "Обуховская" в Ростовской области

Военная операция на Украине

Около 150 тыс. туристов находятся в регионах юга РФ с закрытыми аэропортами

Около 150 тыс. туристов находятся в регионах юга РФ с закрытыми аэропортами

Что случилось этой ночью: пятница, 25 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код