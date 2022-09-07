Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу посетит РФ по приглашению Володина

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу посетит 7-10 сентября Россию с официальным визитом по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщили в пресс-службе Думы.

Отмечается, что Ли Чжаньшу примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а затем в Москве Володин и Ли Чжаньшу проведут двустороннюю встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества.

Кроме того, запланирована встреча Ли Чжаньшу с лидерами фракций в Государственной Думе, говорится в сообщении.

Ли Чжаньшу Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 6 сентября

Путин сообщил о продлении программы дальневосточной ипотеки

Путин сообщил о продлении программы дальневосточной ипотеки

В СБ РФ заявили о прекращении сотрудничества со стороны США в противодействии терроризму

В СБ РФ заявили о прекращении сотрудничества со стороны США в противодействии терроризму

Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9 и 9,5 годам за убийство младенца

Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9 и 9,5 годам за убийство младенца

Россельхозбанк выяснил, что к концу года РФ обеспечит себя собственными устрицами

Россельхозбанк выяснил, что к концу года РФ обеспечит себя собственными устрицами

Минздрав оценил в 1,2 млн число россиян с алкогольной зависимостью

Минздрав оценил в 1,2 млн число россиян с алкогольной зависимостью
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек

Суд лишил регистрации журнал "Новая рассказ-газета"

Песков не сомневается, что Путин побывает в Донбассе

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });