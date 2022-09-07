Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу посетит РФ по приглашению Володина

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу посетит 7-10 сентября Россию с официальным визитом по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщили в пресс-службе Думы.

Отмечается, что Ли Чжаньшу примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а затем в Москве Володин и Ли Чжаньшу проведут двустороннюю встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества.

Кроме того, запланирована встреча Ли Чжаньшу с лидерами фракций в Государственной Думе, говорится в сообщении.