Путин во Владивостоке проведет встречи с зарубежными лидерами

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" Восточного экономического форума проведет двусторонние встречи с зарубежными лидерами, приглашенными во Владивосток, в том числе запланированы его переговоры с председателем Государственного административного совета, премьер-министром временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайном.

В преддверии участия президента в Восточном экономическом форуме его помощник Юрий Ушаков рассказал журналистам о программе главы государства во Владивостоке.

"Центральным мероприятием станет участие Путина в пленарном заседании. На этом пленарном заседании, помимо нашего президента, будут председатель Государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий Вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу", - сообщил Ушаков.

С видеообращениями к участникам сессии, добавил он, выступят премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.

По словам Ушакова, в нынешнем году Восточный экономический форум пройдет под девизом "На пути к многополярному миру".

"Наш президент целый день 7 сентября участвует в форуме, это означает, что он и до пленарного заседания, и после пленарного заседания проведет двусторонние встречи с теми лидерами, которые будут участвовать, вместе с ним будут выступать, то есть четыре международных контакта", - сказал Ушаков, добавив, что речь идет о зарубежных гостях из Мьянмы, Армении, Монголии и Китая.

Помощник президента заметил, что в ходе переговоров участники обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Сотрудничество России и Мьянмы

Российско-мьянманские отношения носят традиционно дружественный характер, до конца 2022 года планируется провести третье заседание российско-мьянманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Позиции России и Мьянмы по основным вопросам международной и региональной повесток дня близки или совпадают. Нейпьидо с пониманием относится к причинам начала специальной военной операции на Украине, отмечает ее обоснованность и не признает западные антироссийские санкции", - сказал Ушаков.

Стороны придают большое значение взаимодействию в топливно-энергетической сфере. "Партнеры проявляют интерес к поставкам из России энергоносителей, расширению участия отечественных компаний в проектах по добыче нефти и газа на территории Мьянмы", - отметил Ушаков.

Кроме того, Россия и Мьянма ведут переговоры об открытии прямого авиасообщения.

Переговоры лидеров России и Армении

По словам Ушакова, двусторонний диалог на высшем уровне между двумя странами происходит достаточно интенсивно. На предстоящей встрече Путин и Пашинян обсудят ключевые аспекты российско-армянских отношений, включая перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные региональные темы.

"Предполагается обсуждение тематики нагорно-карабахского урегулирования. Россия продолжает всемерное содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехсторонних договоренностей лидеров", - отметил Ушаков.

Взаимодействие России и Монголии

В ходе переговоров президента РФ и премьер-министра Монголии, рассказал Ушаков, основное внимание планируется уделить вопросам укрепления торгово-экономических связей, речь пойдет о реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в Москве в декабре 2021 года, а также о новых перспективных направлениях сотрудничества.

"Перспективные направления - трехстороннее взаимодействие России, Китая и Монголии, в том числе в рамках программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай", - сказал Ушаков.

Одной из важных тем двустороннего диалога является экология. "Эксперты двух стран продолжают изучение вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии гидротехнических сооружений на водосборной территории трансграничной реки Селенга. Российский приоритет - безусловное обеспечение экологической безопасности озера Байкал и прилегающего региона", - сказал Ушаков.

Российско-китайский диалог

Ли Чжаньшу будет находиться в России с визитом по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина, после участия в ВЭФ он посетит Москву, где проведет переговоры с руководителями обеих палат Федерального Собрания РФ.

"Китайские партнеры традиционно принимают активное участие в работе Восточного форума и всегда представлены на высоком уровне", - сказал Ушаков, заметив, что Ли Чжаньшу является третьим лицом в китайской официальной иерархии.

Ушаков напомнил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия поступательно развиваются, положительную динамику демонстрирует товарооборот двух стран.

"КНР придерживается сбалансированного подхода к украинскому кризису, выражает понимание причин, вынудивших Россию начать специальную военную операцию по защите жителей ДНР и ЛНР, демилитаризации киевского режима, денацификации Украины и гарантированию ее нейтрального статуса", - отметил он.