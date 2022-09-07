РФ сожалеет, что в докладе МАГАТЭ прямо не указан источник обстрелов ЗАЭС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия сожалеет об отсутствии в докладе МАГАТЭ указаний на источник обстрелов Запорожской АЭС, заявил в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного итогам поездки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь сего года, который появился буквально пару часов назад, источник обстрелов прямо не указан", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.

"С пониманием относимся к вашему положению главы международного регулятора, но в нынешней ситуации крайне важно называть вещи своими именами", - добавил он, обращаясь к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

Небензя отметил, что России потребуется время на дополнительное изучение доклада МАГАТЭ.

Он также призвал Гросси прояснить, какое военное оборудование он увидел во время посещения Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ, взяв ответное слово в ходе заседания Совета Безопасности, сообщил Небензе, что ответит письменно на его вопросы.

"У постоянного представителя РФ были конкретные вопросы, но я, если он позволит, представлю письменные ответы", - сказал Гросси.

Кроме того, глава Агентства заявил, что скоро предложит сторонам конкретные идеи по установлению зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

"В скором времени я представлю конкретные идеи сторонам для их рассмотрения для того, чтобы попытаться продвинуться вперед и предпринять дальнейшие логические шаги (...) Я подтверждаю свой призыв работать вместе для того, чтобы обеспечить защиту ЗАЭС посредством создания зоны физической и технической ядерной безопасности", - отметил он.

Ранее на заседании Гросси призвал "вывезти военное оборудование и военный транспорт из зданий, имеющих непосредственное отношение к работе АЭС". Также он повторил озвученную ранее в докладе МАГАТЭ идею об учреждении зоны безопасности: по мнению Гросси, эта зона должна быть создана "по периметру территории АЭС".

Он в очередной раз высказал тревогу по поводу обстрелов станции, однако не стал говорить, кто, по его мнению, несет за них ответственность. "Эти обстрелы - игра с огнем. Может произойти нечто катастрофическое", - предупредил Гросси.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. Часть делегации, в том числе Гросси, вечером того же дня покинули город. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.