Глава Росатома отметил важность фиксации МАГАТЭ факта обстрелов ЗАЭС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Отчет миссии МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС содержит информацию об обстрелах станции, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

"Понятно, что доклад МАГАТЭ сделан в рамках мандата этого агентства, то есть в рамках тех полномочий, которые переданы странами-участницами, и в этом смысле, конечно же, это в основном технический документ", - сказал Лихачев в интервью "России 24" (ВГТРК) на полях Восточного экономического форума.

"Главное, что зафиксировано в этом документе - МАГАТЭ увидело подтверждение обстрелов, приносящих огромный риск ядерному объекту", - заявил он.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. Часть делегации, в том числе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули город. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.