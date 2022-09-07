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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Росатом планирует начать строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии осенью 2023 г

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" планирует начать заливку первого бетона на АЭС Пакш-2 в Венгрии осенью 2023 г., рассказал журналистам гендиректор компании Алексей Лихачев в кулуарах ВЭФ-2022г.

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"Планируем обсудить все. В основном строительство, выход на первый бетон осенью следующего года", - прокомментировал Лихачев возможную встречу с венгерскими коллегами на ближайшей сессии МАГАТЭ.

Он также отметил, что "Росатом" будет стремиться к максимальной локализации технологий в Венгрии.

"Чем больше компетенций будет реализовано венгерскими компаниями, тем эффективнее будет проект", - сказал Лихачев.

В конце августа Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС "Пакш".

В настоящий момент на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 ГВт.

Парламент Венгрии в 2009 г. одобрил сооружение двух новых энергоблоков этой АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии.

Сообщалось, что стоимость этого проекта составляет около 12,5 млрд евро, российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 г. В марте того же года Россия и Венгрия заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.

В апреле Янош Сули, венгерский министр без портфеля (ответственный за проект "Пакш-2" - ИФ) отмечал, что международные поставщики оборудования заверили Венгрию, что продолжат работу с проектом АЭС.

Алексей Лихачев Росатом
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