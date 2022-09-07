Глава Росатома заявил о готовности РФ сотрудничать с МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова сотрудничать с МАГАТЭ по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС, важно перманентное продолжение работы миссии там, заявил в среду "Интерфаксу" гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

"На этот вопрос можно однозначно ответить да. Готовы", - сказал он в кулуарах ВЭФ во Владивостоке, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона сотрудничать с МАГАТЭ по обеспечению безопасности на ЗАЭС.

"Сделаем всё от себя возможное для обеспечения безопасной работы станции исключительно в контакте с МАГАТЭ. Это первое. Второе, хотел ещё раз подчеркнуть, значение состоявшейся миссии. Самое главное - её перманентное продолжение непосредственно на станции", - заявил он.

"Хочу отметить, что сотрудники МАГАТЭ - от генерального директора до водителей - в ходе этой миссии продемонстрировали огромное личное мужество. Ну и третий момент, что, конечно же, надо мыслить категориями не только сегодняшнего дня, но и перспективными категориями, и системно рассматривать всю проблематику, связанную с работой ЗАЭС", - подчеркнул Лихачёв.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. Часть делегации, в том числе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули город. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.