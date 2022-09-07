Росгеология перенесла запуск венчурного фонда для компаний-юниоров на 2023 год

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Росегология" перенесла планы по формированию венчурного фонда для поддержки компаний-юниоров на 2023 год. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава компании Сергей Горьков в кулуарах ВЭФ-2022.

"Мы пока перенесли его запуск на следующий год в связи с понятными обстоятельствами: сейчас венчурные инвестиции не являются эффективными. Инвестиционный рынок сейчас находится в сложной ситуации, поэтому пока планы перенесены на следующий год. Но идея сохраняется", - сообщил Горьков.

При этом он напомнил, что весной компания совместно с "СПБ Биржей" запустила секцию для юниоров, направленную на инвестиции в молодые российские горные компании.

"И фонд, и секция - это все составляющие одной цепи, но, скорее всего, это вопрос следующих периодов, потому что инвестиционный аппетит пока неопределенный", - добавил глава "Росгеологии".

Как сообщалось, "Росгеология" объявила о желании создать венчурный фонд для развития юниорского движения летом 2021 года, планировала привлечь в него на первом этапе $50 млн. Компания рассчитывала запустить фонд осенью 2022 года, тогда же увидеть первые размещения на юниорных биржах.