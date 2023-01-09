Polymetal займется поисками меди в Туве в СП с юниором

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Polymetal по результатам очередного конкурса для компаний-юниоров выбрал проект в Туве, где ожидается выявление крупного порфирового месторождения меди с ресурсной оценкой не менее 4,5 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Еще один плюсом этого предложения в компании считают его относительную близость к другим поисковым проектам Polymetal на Алтае. Предполагается, что к весне Polymetal и компания-юниор согласуют основные условия сотрудничества и программу геологоразведочных работ.

Также у Polymetal есть интерес еще к двум проектам.

"Мы решили провести более детальную оценку материалов полиметаллического месторождения в Иркутской области и предложили внести коррективы в предлагаемую программу и смету ГРР в этом году на участках золотосеребряного проекта в Камчатском крае, после чего вернуться к их повторному рассмотрению", - рассказала Карина Андреева, начальник отдела сопровождения юниорных проектов Polymetal.

В 2021 году поддержку Polymetal получили крупнотоннажный золотой проект в Коми и золотомедный в Якутии. Также в портфеле компании совместные с юниорами проекты на Таймыре, Чукотке, Урале и в Казахстане.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).