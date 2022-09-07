Авиакомпании РФ сформировали заказ на 500 отечественных магистральных самолетов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ сформировали заказ примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2022.

"В целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая "Аэрофлот", сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов – примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства", - сказал Путин.

Одно из соглашений на поставку самолетов – между "Аэрофлотом" и "Объединенной авиастроительной корпорацией" – было подписано в ходе ВЭФ, напомнил президент. Соглашение предполагает поставку 339 лайнеров в 2023-2030 гг.

Еще одним крупным заказчиком российских самолетов является подконтрольная "Ростеху" Red Wings. 45 машин, в том числе Superjet 100, планирует получить дальневосточная авиакомпания "Аврора".

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.