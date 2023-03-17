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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Минпромторг сообщил, что идет разработка замены импортным свечам зажигания для Superjet

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские предприятия работают над импортозамещением свечей зажигания для двигателей самолетов Superjet 100, заявили в Минпромторге.

"Работа по импортозамещению востребованной номенклатуры изделий ведется, включая свечи зажигания. Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов", - сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

О том, что операторы Superjet 100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146, сообщил РБК со ссылкой на письмо первого замгендиректора авиакомпании "ИрАэро" Владимира Панфилова Минпромторгу. Сложившаяся ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet "в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов", отмечается в письме. Представитель "ИрАэро" подтвердил подлинность письма, но от дополнительных комментариев отказался.

Superjet 100 SaM146 Минпромторг ИрАэро Владимир Панфилов
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