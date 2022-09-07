Путин заявил, что пик сложностей в российской экономике пройден

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Макроэкономические показатели свидетельствуют о нормализации ситуации в российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу отметить, я пытался сказать об этом в своем выступлении. Мы считаем и в правительстве, и в администрации президента, наши эксперты считают, что пик самой сложной ситуации у нас пройден, ситуация нормализуется. Об этом говорят и макроэкономические показатели", - сообщил Путин в среду на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

Путин отметил, что в настоящее время наблюдается снижение инфляции. "Сейчас она по году будет где-то под 12%, и (есть) тренд на снижение вплоть до 5-6%, а, может быть, до целевого показателя в 4%. В конце первого – во втором квартале, надеюсь, мы это увидим", - сказал президент.

На минимуме находится безработица, которая, по словам Путина, составляет 3,9%. "Во всех развитых экономиках этот показатель значительно выше", - сказал президент.

"У нас стабилизировались государственные финансы. Хочу отметить, что бюджет этого года будет свёрстан с профицитом почти под полтриллиона рублей, где-то 485 млрд, несмотря на все мрачные прогнозы", - сообщил президент.

Большого спада экономики не случится, заявил Путин.