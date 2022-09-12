Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Президент РФ сообщил о выходе экономики страны на траекторию роста

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Помесячная динамика ключевых макропоказателей указывает на постепенную стабилизацию экономики и переход на траекторию роста, заявил президент России Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам.

В РоссииПутин заявил, что пик сложностей в российской экономике пройденЧитать подробнее

"Вновь хочу подчеркнуть, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала - это уже очевидно для всех, и для них тоже", - подчеркнул президент.

"Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы", - отметил Путин.

"Скажем, в июле в промышленности сокращение составило лишь 0,5% (в годовом выражении - ИФ) после июньского снижения на 2,4%. В строительстве вовсе отмечен рост: в июле прибавка составила 6,6%. В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3% (в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, - ИФ). Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9% (в июне - ИФ)", - сказал президент.

"Показательно, что в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора, и населения со стороны банков. Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности", - добавил он.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца года

Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца года

Банки впервые с 10 января выбрали лимит на аукционе годового репо Банка России

Банки впервые с 10 января выбрали лимит на аукционе годового репо Банка России

"Яндекс" и VK завершили обмен активами

"Яндекс" и VK завершили обмен активами

Мишустин оценил потребность АПК в финансировании в 900 млрд рублей в год

Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей

Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Аналитики Россельхозбанка прогнозируют рост экспорта российского меда

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });