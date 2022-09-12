Президент РФ сообщил о выходе экономики страны на траекторию роста

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Помесячная динамика ключевых макропоказателей указывает на постепенную стабилизацию экономики и переход на траекторию роста, заявил президент России Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам.

"Вновь хочу подчеркнуть, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала - это уже очевидно для всех, и для них тоже", - подчеркнул президент.

"Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы", - отметил Путин.

"Скажем, в июле в промышленности сокращение составило лишь 0,5% (в годовом выражении - ИФ) после июньского снижения на 2,4%. В строительстве вовсе отмечен рост: в июле прибавка составила 6,6%. В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3% (в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, - ИФ). Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9% (в июне - ИФ)", - сказал президент.

"Показательно, что в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора, и населения со стороны банков. Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности", - добавил он.