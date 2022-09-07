"Газпром" расширил программу газификации регионов на Дальнем Востоке

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) подписал с рядом регионов Дальнего Востока соглашения, предполагающие расширение программы газификации, говорится в сообщении корпорации.

В частности, "Газпром" расширил программу газификации Сахалинской области на 2021-2025 годы, в результате чего оценка инвестиций выросла в 1,5 раза - до 34,9 млрд рублей. Дополнительно в регионе будет газифицировано 14 сельских населенных пунктов - в городском округе Южно-Сахалинск, Анивском и Невельском городских округах. К сетевому газу планируется подключить 4,76 тыс. домовладений и 29 котельных. Для этого предусматривается строительство пяти межпоселковых газопроводов, а также распределительных сетей и газопровода-перемычки между газораспределительными станциями (ГРС) "Южная" и с. Троицкого.

Кроме того, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко договорились о взаимодействии при строительстве малотоннажного завода по сжижению природного газа (СПГ), систем приема, хранения и регазификации в этом регионе. Проект предусмотрен действующей программой развития газоснабжения и газификации региона.

Также стороны планируют сотрудничать при разработке обоснования инвестиций в строительство на Сахалине завода по переработке газового конденсата и нефти. Правительство Сахалинской области завершит технико-экономический анализ целесообразности реализации проекта. На основании полученных результатов "Газпром" примет решение о проведении предынвестиционного исследования.

"Газпром" также расширил программу газификации Амурской области. Первоначальная программа предусматривает строительство трех газопроводов-отводов с ГРС "Благовещенск", "Свободный", "Покровский рудник" и шести межпоселковых газопроводов. Теперь же, согласно дополнению, в программу включен еще один межпоселковый газопровод - от ГРС "Благовещенск" до п. Аэропорт на северо-западе Благовещенска. Кроме того, будет создана распределительная инфраструктура. Это позволит газифицировать 600 домовладений и две котельные. Одна из них обеспечивает теплоснабжение аэропорта Благовещенска.

Кроме того, в присутствии председателя правления "Газпрома" был подписан ряд документов. Согласно одному из них, "Газпром теплоэнерго" проведет анализ существующей системы теплоснабжения города Свободный и проработает возможность участия в инвестиционном проекте в формате концессии. "Газпром гелий сервис" получил статус резидента ТОР "Свободный" (Амурская область).

Еще одно соглашение предполагает строительство в ТОР "Надеждинская" (Приморский край) малотоннажного комплекса сжижения природного газа (КСПГ), в том числе для возможного использования СПГ при автономной газификации