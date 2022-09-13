Структура "Газпрома" предложила ввести "газовую ипотеку" на подключение домов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром газификация" (единый оператор газификации) в качестве меры поддержки предлагает ввести "газовую ипотеку" в регионах для подведения газа к домовладениям, сообщил гендиректор компании Сергей Густов.

"Для расширения льгот, чтобы люди подключались к газу, предложил бы "газовую ипотеку". Это когда заявитель берет кредит в банке под минимальный процент, а разница между минимальным процентом и стоимостью денег компенсируется (банку - ИФ) за счет средств регионального бюджета", - сказал он журналистам на полях Петербургского международного газового форума.

По его словам, нагрузка на регионов значительно сократилась после того, как Единый оператор газификации начал строить газопроводы внутри населенных пунктов по России. Финансирование из бюджета регионов позволит расширить количество льготников и увеличить объемы газификации.

ООО "Газпром газификация" - дочерняя структура группы ООО "Газпром межрегионгаз".