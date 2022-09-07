Глава МЧС почтит в Петербурге память бывшего министра Евгения Зиничева, трагически погибшего год назад

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков посетит в четверг Санкт-Петербург.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, глава МЧС примет участие в панихиде по погибшему год назад министру Евгению Зиничеву, а также возложит цветы к его могиле.

Кроме того, глава спасательного ведомства примет участие в памятных мероприятиях, посвященных началу блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Также он посетит Невский спасательный центр, встретится с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и передаст уникальные образцы специальной техники российского производства пожарно-спасательному гарнизону региона.

Бывший глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года в Норильске во время межведомственных учений по защите Арктической зоны.

Указом президента РФ Евгению Зиничеву посмертно было присвоено звание Героя России.