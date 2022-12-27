В Москве открыли памятник бывшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На Кременчугской улице в Москве в сквере напротив зданий Центрального аппарата МЧС открыли памятник бывшему руководителю ведомства Евгению Зиничеву, который погиб 8 сентября 2021 года в Норильске во время межведомственных учений по защите Арктической зоны.

В церемонии участвовали нынешний глава МЧС Александр Куренков и министр обороны Сергей Шойгу, а также директор Росгвардии Виктор Золотов и помощник президента Владимир Мединский, сообщила пресс-служба Минобороны.

Скульптура работы Михаила Баскакова установлена в сквере Дмитрия Михайлика, это ростовая фигура на постаменте сложной конструкции.

"Основной задачей художника было отразить деятельность Зиничева на посту министра МЧС, показав его стремление непосредственно участвовать в решении сложных вопросов, отобразить "не кабинетный" стиль руководства, стремление Зиничева досконально разбираться во всех вопросах порученного ему направления работы", - говорится в пресс-релизе Минобороны.

Церемонию провели в День спасателя. Шойгу и Куренков также возложили цветы к монументу спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС.

Зиничев был министром по чрезвычайным ситуациям с 18 мая 2018 года до 8 сентября 2021 года. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.