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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:30

Около 10 тыс. жителей Приморья остались без света из-за тайфуна

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Приморском крае нарушено электроснабжение в 41 населенном пункте, без света остались порядка 10 тыс. человек, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Напряжения нет на 167 подстанциях в Лазовском, Партизанском, Ольгинском, Находкинском, Тернейском, Чугуевском округах. Устраняют аварии 28 аварийных бригад", - говорится в сообщении.

Почти 100 человек и 30 единиц техники в составе 28 бригад занимаются восстановлением энергоснабжения в Лазовском, Партизанском, Ольгинском, Находкинском, Тернейском, Чугуевском округах.

Как сообщало приморское управление МЧС, из-за сильных дождей в крае подтопило 186 домов и 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов. Наблюдаются переливы воды на 37 участках дорог, от дорожного сообщения отрезаны 33 населенных пункта. С пострадавших от тайфуна территорий эвакуировано 96 человек, открыто семь пунктов временного размещения. Для ликвидации последствий прохождения тайфуна привлекли 376 человек и 192 единицы техники.

Приморский край
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