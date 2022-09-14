Свыше тысячи жителей Приморья сообщили об ущербе из-за тайфуна "Хиннамнор"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Жители Приморья подали более тысячи заявлений в комиссии, которые оценивают ущерб от тайфуна "Хиннамнор" в муниципалитетах региона.

"Организована работа 27 оценочных комиссий. От граждан поступило 1178 заявлений", - сообщила в среду пресс-служба краевого главка МЧС.

Правительство края ранее сообщало, что остававшимся без света и транспортного сообщения жителям будет выплачено по 10 тыс. рублей. За частично пострадавшее имущество предусмотрена выплата в 50 тыс. рублей. Если комиссия признает дом непригодным - 100 тысяч рублей и при отсутствии иного жилья сертификат на приобретение нового.

Оценочные комиссии продолжают работу.

В пострадавшие районы с привлечением авиации МЧС РФ доставлено уже более 32 тонн гуманитарной помощи.

За сутки восстановлено дорожной сообщение с шестью населенными пунктами в Ольгинском, Красноармейском, Яковлевском районах, отрезанными остаются 11 сел.

В шести районах края остаются подтопленными 70 частных домов, 297 приусадебных участков, пока не восстановлены 28 мостов.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. К ликвидации последствий стихии привлечена группировка в составе 739 человек и 299 единиц техники.

Ранее губернатор Приморья просил ввести на территории края федеральный режим ЧС, что позволит региону получить дополнительные средства на компенсацию ущерба пострадавшим от паводка.