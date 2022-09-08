Авария на подстанции привела к отключению электроснабжения в части Белгорода

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Третья часть Белгорода осталась без света и воды ночью в четверг из-за аварийного отключения подстанции 110 кВ "Южная", сообщают власти.

"Вследствие короткого замыкания на секции шин 10кв, в 00:40 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции 110 кВ "Южная", в результате чего было частично ограничено электроснабжение потребителей в районе Харьковской горы", - написал в четверг утром в своем телеграм-канале замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев.

По его словам, социально значимые объекты, попавшие в зону отключения, оперативно переведены на работу от резервных схем и источников электроснабжения.

"Аварийно-восстановительные бригады завершают работы по переводу бытовых потребителей на резервные схемы. Силы и средства для восстановительных работ в полном объёме имеются в наличии. В настоящее время уже ведутся пуско-наладочные работы. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено. Подача воды будет возобновлена после восстановления БЭС электроэнергии в полном объеме", - добавил чиновник.

В свою очередь мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что ночью без электричества остались несколько улиц на Харьковской горе, возникли проблемы с водоснабжением.

"Сейчас запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме. Проводятся сложные ремонтные работы. Все соцобъекты в зоне отключения уже подключены к резервной сети. По информации Белводоканала, обе канализационные насосные станции (9 и ГКНС) с электроэнергией. А также с электроэнергией водозаборы и ПНС (пожарная насосная станция - ИФ). Идет запуск водоснабжения", - написал Иванов в своем телеграме.

ПС 110/10/6 кВ "Южная" обеспечивает электроснабжение одной трети потребителей Белгорода.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" уровень террористической опасности.