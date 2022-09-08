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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Энергетики исключили внешнее воздействие на подстанцию в Белгороде, где произошла авария

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Причиной аварии на подстанции в Белгороде стало технологическое нарушение, внешнее воздействие не зафиксировано, сообщает пресс-служба филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго".

"Энергетики восстанавливают энергоснабжение части потребителей района Харьковской горы г. Белгорода, которые были обесточены в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Южная". В результате нарушения произошло задымление. Внешнее воздействие на оборудование подстанции не зафиксировано", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы "Белгородэнерго", к 8 часам утра свет вернули 80% обесточенных потребителей.

"Оперативно восстановлено энергоснабжение социально значимых объектов по резервным схемам, а также благодаря использованию передвижных резервных источников энергоснабжения. В частности, электроснабжение второй городской больницы г. Белгорода было обеспечено в течение нескольких минут после технологического нарушения", - сообщается в пресс-релизе.

Создана комиссия, которая занимается расследованием причин технологического нарушения.

Как сообщалось, третья часть Белгорода осталась без света и воды ночью в четверг из-за аварийного отключения подстанции 110 кВ "Южная". В зоне отключения находятся 15 школ и 16 детсадов Белгорода, соцобъекты продолжают работать.

ПС 110/10/6 кВ "Южная" обеспечивает электроснабжение одной трети потребителей Белгорода.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" уровень террористической опасности.

Белгород
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