В РФ отменили регистрацию микродолей менее 6 кв. м

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минимальный размер доли на человека в праве на жилое помещение теперь будет равен 6 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"В сентябре в силу вступил Федеральный закон №310-ФЗ о внесении изменений в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, который установил предельно допустимый минимальный размер доли в праве на жилое помещение. В частности, запрещается дробить жилье, если в результате на человека придется меньше 6 кв. м", - говорится в сообщении.

Кроме того, запрещено создавать, делить, а также продавать микродоли.

"Продажи микродолей способствовали появлению так называемых "резиновых" квартир и множили мошеннические схемы, когда для добросовестных граждан создавались невыносимые условия жизни, и они были вынуждены продавать свои доли по низким ценам и съезжать", - рассказала заместитель руководителя столичного управления Росреестра Мария Макарова.

Если доля в праве на жилплощадь будет меньше 6 кв. м, то государственный регистратор направит письменный отказ. Отмена микродолей не коснется только наследства, маткапитала и приватизации.

Уточняется, что сегодня в столице зарегистрировано 60 459 прав собственности на доли в 28 594 помещениях, в которых доли равны, либо их размер составляет менее 1/10.

Также заявителям теперь не нужно доказывать, что микродоля менее 6 кв. м не приспособлена для проживания. Суд может обязать остальных участников долевой собственности выплатить компенсацию обладателю менее 6 "квадратов".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении размера микродоли собственника в квартире до 6 кв. м общей площади. Согласно закону, суд получил право изменять соотношение доли супругов в общем имуществе, если один из них совершал невыгодные сделки без ведома второго. Например, если при бракоразводном процессе выясняется, что один из супругов продал квартиру без согласия второго.