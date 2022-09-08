Титов предложил продлить мораторий на весогабаритный контроль калининградских грузов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мораторий на весогабаритый контроль грузовых автомобилей на границе Калининградской области необходимо продлить, полагает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Калининградская область сегодня в сложном положении: геополитические ограничения для транспорта сказываются на ее экономике особенно сильно. Чтобы помочь нашему западному эксклаву, правительство весной выпустило постановление №702, по которому грузовики, перевозящие продовольствие, а также непродовольственные товары первой необходимости, были освобождены от весогабаритного контроля в пунктах пропуска через госграницу", - написал Титов в своем телеграм-канале.

Действие моратория истекло 1 сентября. "Злоупотреблений за это время не зафиксировано, поэтому очень надеюсь, что правительство его продлит. Написал об этом (премьер-министру - ИФ) Михаилу Мишустину", - сообщил бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, это постановление облегчило жизнь и иностранным поставщикам, и калининградским бизнесменам. Начисление таможенных платежей никак не зависит от массы товара, поскольку товары ввозятся на территорию свободной таможенной зоны. А в случаях, когда грузы следуют из Калининградской области на остальную территорию России и в обратном направлении, перевозчики и декларанты избавлены от лишнего контроля при фактически внутрироссийских перевозках, пояснил он.

"Кстати, благодаря мораторию удалось наладить бесперебойную доставку грузов рефрижераторными контейнерами через порт Клайпеда (в порт Калининграда иностранные контейнерные перевозчики заходить отказываются). Перегружать товар в авторефрижераторы не приходится, что серьезно сокращает затраты, а также позволяет не включать перевозчиков в группу повышенного таможенного риска", - отметил уполномоченный.

Как сообщалось, в настоящее время Литва ввела запрет на автогрузовые перевозки в Калининградскую область всех подсанкционных товаров, частично разрешив и квотировав их по железной дороге. В этой ситуации большой поток грузов пошел в регион по морю.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор". На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозят сухогрузы "Холмогоры", "СТК-1004", "СТК-1019" и "СТК-1023".