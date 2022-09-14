Калининградский "Грюнвальд" вложит в производство автоприцепов 400 млн рублей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Грюнвальд" (Калининградская область, производитель надстроек, прицепов и полуприцепов для автотранспортных средств) приступает к строительству цеха по производству деталей самосвальных кузовов стоимостью 400 млн рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" владелец и глава компании Алексей Драч.

"В рамках дальнейшего развития компании мы получили в промышленном парке "Храброво" участок земли площадью 25 га для дальнейшего расширения предприятия. На прошлой неделе нами получено разрешение на строительство первого цеха, которое уже начато подрядчиком. Здесь планируем начать в третьем квартале 2023 года производство компонентов для кузовов самосвалов, объём инвестиции в проект оценивается в 400 млн рублей. Из этих средств 300 млн рублей – это льготный заем правительства области", - сказал Драч.

По его словам, новый цех после выхода на полную производственную мощность сможет выпускать от 200 компонентов кузовов для самосвалов в месяц. Тем самым будет решен вопрос импортозамещения. Ранее компания получала часть компонентов из Германии, Польши и Швеции.

"Ранее мы поставляли конечную продукцию не только в Россию, но и в страны СНГ, Европы и Африки. Спрос в России стабилен, но надеемся, что и экспортные поставки рано или поздно будут расти", - отметил владелец компании.

Он также сообщил, что к 2024 году "Грюнвальд" на своих трех заводах в Калининграде, Храброво и Немане планирует выпускать в месяц порядка 400 самосвальных, магистральных прицепов и надстроек на шасси. При этом концепция развития компании предусматривает дальнейшее расширение линейки выпускаемой продукции.

"Через месяц мы завершим строительство первого полуприцепа рефрижератора. До конца года должны пройти его испытания, затем запуск в производство, так как такая продукция очень востребована на рынке страны. Раньше в этом виде (полуприцепов - ИФ) господствовала продукция Германии. Также мы не забываем агросектор. Выпускаем не только самосвальные прицепы для сыпучих грузов, но и работаем над созданием техники для почвообработки. Сегодня первый посевной комплекс проходит испытания на полях области. Надеемся, что все с этими новинками будет хорошо, и в 2023 году мы представим их на отраслевых выставках", - заключил глава компании.

ООО "Грюнвальд" основано в 2006 году. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка компании составила 5,6 млрд рублей, чистая прибыль – 304,9 млн рублей.